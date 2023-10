Sanità e nomine Dg, Termini (Italia Viva): "Selezione guidata solo da criteri meritocratici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A margine della riunione di Italia Viva Agrigento, Michele Termini, già segretario provinciale del partito, commenta le ultime polemiche relative alla nomina dei Direttori generali della sanità, rilevando come sia singolare che è una forza di centro come la nuova DC prenda in prestito le proposte che qualche anno fa facevano i Grillini sul sorteggio quale criterio di scelta dei manager pubblici. Per la Nuova DC, quindi, in Italia abbiamo due possibilità: provare a lottizzare e quando non si riesce, il sorteggio.

La nostra proposta, come I. V., si basa sulla conoscenza dei veri problemi della sanità per cui crediamo sia indispensabile nominare delle persone che oltre ad essere iscritte in un elenco, abbiano coscienza delle difficoltà da affrontare e, quindi, ai più bravi si affidino le province con più difficoltà come, ad esempio, Agrigento. E' indispensabile che i direttori generali siano valutati sulla base delle loro perfomance e coloro che annualmente hanno ottenuto i migliori risultati siano mandati nelle province o nelle aziende ospedaliere che hanno più difficoltà. La selezione che fa la politica deve essere guidata principalmente da criteri meritocratici, basta alle nomine fatte per appartenenza politica.