Dc, istituito il dipartimento della Pari opportunità a Favara: ecco da chi è composto

Si è insediato il dipartimento della Pari opportunità della Democrazia Cristiana di Favara. È stata nominata responsabile Erika La Russa, vice responsabile Linda Bosco, mentre le componenti sono: Marianna Zambito, Almerinda Petrino, Rossella Carlino, Anna Signorino Gelo, Eleonora Cavaleri, Rita Patti, Antonietta Iacono, Antonella Graccione, Lidia Vita, Lucia Castronovo, Martina Palermo, Vittoria Piazza e Francesca Morello. Tutto è avvenuto alla presenza del segretario provinciale della Dc Antonietta Vita, del segretario comunale Dd Giuseppe Nobile e del vicesegretario nonché responsabile provinciale del coordinamento femminile provinciale per il collegio di Canicattì Raffaella Vinciguerra.

"La Democrazia cristiana parte da Favara e con essa rilancia la necessità di riscattare e far valere la donna su ogni fronte non solo come generatrice di vita ma anche come professionista, impegnata nella politica, in ruoli apicali imprenditoriali e nel contesto relazionale perché il mondo possa percepire la poliedricità femminile - è stato spiegato - . La donna è una vera risorsa di vita che ha vissuto evoluzioni diverse nel corso del tempo e oggi più che mai posiziona la propria figura con la tenacia e la caparbietà che la distingue come essere umano".

Il dipartimento Pari opportunità declinerà ogni proposta e metterà in moto le proprie forze per concretizzare gli obiettivi prefissati. Nei prossimi giorni verranno istituiti il dipartimento Produttività e Legalità, Giustizia e Istruzione.