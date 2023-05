Democrazia Cristiana, nel nuovo corso c'è anche un riberese: eletto consigliere nazionale

Ci sarà anche un riberese nel Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana.

Si tratta di Benedetto Vassallo, a cui giungono oggi gli auguri di buon lavoro da parte del circolo del partito nella sua città.

"Due giorni di congresso nazionale si sono conclusi con la decisione da parte commissario Regionale, Toto? Cuffaro, di accettare la carica di segretario nazionale della DC - dice una nota -, che rappresenta il giusto riconoscimento a chi prima di tutti ha creduto in un nuovo progetto, imperniato sui principi della ispirazione socio-politica della Democrazia Cristiana di un tempo. A lui e al nostro gruppo dirigente, con in testa l’onorevole Carmelo Pace, il compito di guidare il partito in questo nuovo processo di proiezione nazionale, propedeutico a una nuova stagione politica in cui la Democrazia Cristiana recitera? sicuramente un ruolo di protagonista".