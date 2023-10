Democrazia Cristiana, si insedia la nuova segreteria provinciale

Si è insediata la segreteria provinciale di Agrigento della Democrazia Cristiana. Presenti tutti i componenti: il segretario Antonietta Vita; il presidente Giuseppe Alaimo; il vice presidente Vincenzo Carità; il vice segretario vicario Ludovico Viviani; il vice segretario Angela Galvano; il segretario organizzativo Giuseppe D'Orsi; il vice segretario organizzativo Giovanni Lo Bue; il segretario amministrativo Marinella Notonica; il vice segretario amministrativo Giusi Bavetta.

"I componenti, che rappresentano la provincia - si legge in una nota -, dopo pochi giorni dall'elezione, hanno voluto subito iniziare i lavori in maniera attiva e fattiva, facendo così in modo che la DC sia il partito della concretezza e del fare. Sul tavolo del confronto, argomenti molto importanti che riguardano l'intera provincia: dai temi economico-lavorativi a quelli che riguardano i giovani e il delicato tema delle pari opportunità".