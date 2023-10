Democrazia Cristiana, il primo congresso dopo 30 anni: Antonietta Vita è il nuovo segretario

Antonietta Vita è il nuovo segretario provinciale della Democrazia Cristiana ad Agrigento. L'elezione, a distanza di 30 anni esatti dall'ultima volta visto che il partito era stato sciolto, è avvenuta, questa mattina, durante il congresso che si è svolto alla presenza del segretario nazionale Totò Cuffaro, di quello regionale Stefano Cirillo, dell'assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano e di una serie di rappresentanti del partito fra cui il capogruppo della Dc all'Ars, Carmelo Pace; l'europarlamentare, Francesca Donato e il presidente regionale, Carmelo Pullara.

Al termine del congresso, sono stati eletti tutti gli organi della provincia di Agrigento: segretario Antonietta Vita; presidente Giuseppe Alaimo; vice presidente Vincenzo Carità; vice segretario vicario Ludovico Viviani; vice segretario Angela Galvano; segretario organizzativo Giuseppe D'Orsi; vice segretario organizzativo Giovanni Lo Bue; segretario amministrativo Marinella Notonica e vice segretario amministrativo Giusi Bavetta.

"Per un partito aperto e plurale come il nostro, scegliere democraticamente attraverso i Congressi è una cosa naturale - ha dichiara

il segretario nazionale, Totò Cuffaro -. Le segreterie provinciali rappresentano un organismo importante per continuare nella crescita del

partito, ponendo alla base sempre le esigenze della gente. La Democrazia Cristiana propone piena partecipazione dei cittadini e stiamo lavorando, impegnandoci nel dare risponde alle richieste che giungono dai territori".

"Sono onorata del nuovo incarico, ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e in particolare il segretario nazionale Cuffaro e regionale Cirillo - dichiara il segretario provinciale di Agrigento, Antonietta Vita -. L'impegno del nuovo coordinamento provinciale sarà quello di

iniziare subito a lavorare sul territorio, coinvolgendo sempre più donne".