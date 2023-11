Nuovo congresso per la Democrazia Cristiana, Maurizio Buggea eletto segretario cittadino

Salvatore Maurizio Buggea è stato eletto segretario cittadino della Democrazia Cristiana. Gli iscritti del partito di Totò Cuffaro, che nelle scorse settimane hanno rinnovato la segreteria provinciale, hanno scelto le nuove cariche all'interno del capoluogo.

Vice segretario cittadino sarà Pasquale Spataro, segretario organizzativo Pietro Vitellaro, vice segretario organizzativo Alessia Bongiovi, presidente cittadino Giuseppe Miccichè e vice presidente cittadino Roberta Zicari.

"All'interno dei valori che ci contraddistinguono - commenta il deputato regionale Carmelo Pace - c'è la massima libertà di lavorare bene per le comunità. I continui attacchi al partito e al segretario nazionale Totò Cuffaro non sono altro che segnali di paura nei confronti di un partito che è in crescita perché fatto di valori, perché "reale". Non tweet o slogan ma presenza e contatto umano".

"La segreteria - è il primo commento di Buggea - sarà aperta, inclusiva, giovane, donna! La sede di Villaggio Mosè 162 è e sarà sempre aperta a tutti".