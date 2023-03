Crisi Uva Italia, Savarino: "Al lavoro per promuovere la ripartenza

Crisi dell'Uva Italia, si lavora per superare l'emergenza. "A pochi giorni dalla seduta sul tema, e d'intesa con la III Commissione Attività produttive e il presidente Vitrano, il governo regionale, i sindaci e le associazioni di categoria, sono al lavoro per ribaltare la drammatica situazione in cui versa il comparto dell'uva da tavola siciliana". A dirlo in una nota è il deputato di #Diventeràbellissima Giusi Savarino.

"Per farlo - continua - lavoriamo su due livelli: da una parte con una risoluzione per istituire un tavolo tecnico regionale e concretizzare tutta una serie di attività promozionali del prodotto, agevolazioni sui mutui agrari e strumenti per rendere la nostra uva più competitiva; dall'altra una mozione per l'Aula con cui vogliamo impegnare il governo nazionale a individuare ulteriori misure a sostegno del settore. Con l’obiettivo di una seria tutela dei tantissimi lavoratori del settore sfiancati da questa grave crisi".