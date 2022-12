Il 2022 sta finendo, Codacons: "Non è stato ancora votato nessun bilancio"

L'approvazione nei giorni di Natale o a ridosso del Capodanno dei bilanci da parte del Comune di Agrigento è una sorta di tradizione che si ripete negli anni. L'Amministrazione Micciché, però, è riuscita a battere un record: con il 2023 ormai alle porte non si vede all'orizzonte la possibilità di votare gli strumenti finanziari tra l'altro già approvati in giunta.

A denunciarlo, è il responsabile del dipartimento enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa.

"Il 2022 è letteralmente agli sgoccioli sindaco - dice in una nota -. Le ricordiamo che il Consiglio comunale avrebbe dovuto portare al voto gli strumenti finanziari del comune entro il mese di aprile 2022, ed oggi a 3 giorni dalla fine dell’anno, invece, non si è ancora stati capaci di votare la proposta di bilancio previsionale 2022 ed il consuntivo 202 approvati dalla sua giunta per i quali mancherebbero ancora i pareri contabili dei revisori e per i quali il Comune è già commissariato dalla Regione".