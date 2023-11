Casteltermini, il M5s: "Il sindaco è sempre più debole e farebbe meglio a dimettersi"

Il Movimento Cinque Stelle di Casteltermini chiede le dimissioni del sindaco Gioacchino Nicastro. "La notizia relativa alle dimissioni del vicesindaco di Casteltermini - si legge in una nota - era nell’aria. Certo, sapevamo che il clima nella maggioranza a sostegno del governo cittadino non fosse, già da tempo, dei migliori. Ma la veemenza con cui Fabio Catalano e il gruppo di Forza Italia hanno sbattuto la porta in faccia all’amministrazione Nicastro crea non pochi problemi al sindaco, il quale da tre anni fatica ad avere una maggioranza certa e stabile. In realtà l'intero consiglio comunale stenta spesso a trovare il numero legale, per non contare tutte le volte in cui i consiglieri di minoranza sono corsi in soccorso per garantire il numero legale. A essere assenti, in maniera strategica o meno - attaccano i Cinque Stelle -, sono stati quasi sempre quelli della "cosiddetta maggioranza".

"Noi vorremmo sperare, per il bene del paese - continuano gli esponenti del partito di Conte -, nelle dimissioni del sindaco Nicastro, anche se forse sarebbe più facile scommettere sul fatto che alcuni degli attori politici istituzionali cederanno alle lusinghe delle poltrone".