Campobello di Licata conclude il piano di riequilibrio e scongiura il dissesto economico

E' uno dei pochi Comuni, in Sicilia, che è riuscito a concludere il piano di riequilibrio pluriennale, scongiurando il dissesto economico. Si tratta del Municipio di Campobello di Licata che è riuscito ad onorare i debiti che aveva contratto, attivando una serie di buone pratiche amministrative. "Si deve continuare su questa strada per evitare che il Comune ripiombi nel rischio del dissesto finanziario" - ha detto l'ex sindaco della città Giovanni Picone - .

"Mi vengono in mente i tanti momenti in cui abbiamo affrontato le sfide che si presentavano e alle fine ci siamo riusciti. Non potrò mai dimenticare le varie adunanze davanti la Corte dei Conti assieme a Fortunato Antonio Pitrola. Ringrazio, ancora una volta, la sezione del Partito Democratico, i consiglieri comunali che hanno sostenuto il piano di riequilibro, i funzionari comunali e in modo particolare Fortunato Pitrola e Giovanni Puleri che hanno condotto con professionalità il piano di riequilibrio, gli impiegati comunali che hanno creduto sin dall’inizio che quella era la strada da percorrere, e i miei concittadini che hanno affrontato con grandi sacrifici le azioni che sono state messe in campo per evitare il dissesto finanziario. Sono orgoglioso - ha concluso Picone - di essere cittadino di un paese che non è andato in dissesto, orgoglioso di essere campobellese".