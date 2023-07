Agrigento, il consigliere Davide Cacciatore: "Bike sharing sì, ma attenzione" 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Come già dichiarato in aula consiliare, sono ovviamente favorevole a questa forma di mobilità sostenibile, ma nel nostro territorio la condizione in cui i ciclisti dovrebbero pedalare potrebbe non essere così sicura in presenza di cattive condizioni del manto stradale e la carenza di piste ciclabili.

Questa nuova realtà si scontrerà con strade insidiose, da anni pericolo costante per gli amanti delle due ruote, a causa della mancata manutenzione.

Sicuramente sarà incentivato un trasporto urbano più “green”, ma la strada da percorrere è ancora lunga e il servizio potrà funzionare probabilmente se integrato in una strategia più ampia di mobilità sostenibile, ad esempio incrementando il numero di piste ciclabili e le zone a velocità limitata, oltre alla già citata manutenzione ordinaria delle strade.

In conclusione, l’auspicio è che l’amministrazione mostri la massima attenzione sull’investimento bike sharing così da renderlo un valore aggiunto per la città e non un eventuale buco nell’acqua per come già avvenuto in molte altre città.