Sessanta bici elettriche per muoversi in città rispettando l'ambiente: ecco il nuovo servizio di "bike sharing"

Mobilità sostenibile, anche ad Agrigento arriva il servizio di bike sharing, da oggi per muoversi in città si potrà noleggiare una delle 60 biciclette elettriche a pedalata assistita disponibili in una delle 5 stazioni che sono ubicate rispettivamente: in piazza Marconi, sul belvedere Modugno di via Nenni, alla stazione bassa e due a San Leone, in via Nettuno e sul lungomare Falcone e Borsellino.

Per prendere una bicicletta bisogna scaricare una app e seguire le istruzioni. Il costo del servizio, così come stabilito dal regolamento comunale, è di quattro ero all'ora, per le prime due ore, poi si pagheranno 4 euro ogni trenta minuti fino alla quarta ora e 16 euro all'ora dopo la sesta ora di noleggio. Complessivamente, prendere una bicicletta per l'intera giornata, costerà 56 euro e, per chi si spingerà oltre i confini territoriali del comune, verrà applicata una penale di ulteriori 10 euro, In mattinata, il bike sharing è stato inaugurato in piazza Stazione dal sindaco, Franco Miccichè e dall'assessore comunale Gerlando Principato.