“BastaVitePrecarie”, il deputato Ida Carmina: "Il popolo ha rialzato la testa"

“Il popolo ha finalmente rialzato la testa, c’è una voglia di partecipazione e dissenso alle azioni scellerate di questo Governo Meloni che sta precarizzando il lavoro, la società, le famiglie, i pensionati e i giovani". Lo ha detto il deputato del movimento Cinque Stelle, l'ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, commentando la partecipazione della gente alla manifestazione ieri a Roma “BastaVitePrecarie”.

"Il M5S senza indugi e tentennamenti ha scelto la piazza e ha detto a chiare lettere con la gente che governare a colpi di decreti e fiducie sta portando il Paese allo sbando. Il decreto lavoro porterà ancora maggiore precarizzazione - ha spiegato Ida Carmina - e non aiuta il vero inserimento dei giovani nel mondo delle opportunità. Si ostina a rifiutare il salario minimo che è uno strumento utilizzato in tutti i paesi europei più avanzati, ha il solo obiettivo di smantellare le riforme sociali del 5 stelle come il reddito di cittadinanza entro l’anno, non ha alcuna attenzione per i diritti dei più fragili. Ecco perché il popolo è sceso in piazza, la numerosa rappresentanza siciliana e del mio collegio di elezione vuole un cambio di passo, chiede delle politiche solidali e di vero sviluppo, basta alla precarizzazione imperante che crea ulteriori discrasie e sperequazioni economiche e di classe". Alla manifestazione era presente anche Beppe Grillo.

"A dimostrazione che il Movimento c’è e non resterà supino all’arroganza di questo Governo e con il presidente Conte continueremo la battaglia per i diritti, per una giustizia giusta ed equa e per non perdere ulteriore tempo per impegnare le risorse del Pnrr che sotto la Meloni rischiano di avere ulteriori ritardi e possono rischiare il disimpegno. Sono soddisfatta che la piazza abbia risposto e non è che l’inizio di una serie di battaglie verso questo Governo sordo".

Il deputato Carmina ha dichiarato, inoltre, d'appoggiare incondizionatamente la battaglia sulla sanità pubblica agrigentina. "Non sono stata presente solo perché impegnata a Roma per la manifestazione nazionale. Sono però con la gente che è scesa in piazza per dire basta a una serie di disservizi che si riverberano quotidianamente sui servizi del cittadino, il sotto organico del personale sanitario dal pronto soccorso agli altri reparti è un refrain che deve essere rivoltato come un calzino - ha detto - . E il progetto scellerato dell’autonomia differenziata fortemente sostenuto da questo Governo potrebbe essere il detonatore finale di una sanità siciliana ancora più fatiscente e che impinguerebbe la sanità privata o i viaggi della speranza verso le regioni del Nord. Il M5S si opporrà in tutti i modi a questa politica di frantumare l’unità nazionale”.