Tardino (Lega): "Bene aiuti Ue per Lampedusa e isole minori"

"Sono lieta che il presidente Schifani abbia fatto propria e presentato alla Commissaria Ue per le politiche regionali Elisa Ferreira, la richiesta che avevo lanciato di far sostenere come Unione europea un regime straordinario di aiuto per le isole minori e quindi anche Lampedusa e Linosa, analogo a quello già riservato alle Isole del Mare Egeo meridionale". Lo dice l'europarlamentare della Lega Annalisa Tardino, commissario regionale in Sicilia del partito di Salvini.

"Questo regime - aggiunge - sarebbe considerato compatibile con le norme e i regolamenti dell'Unione, in quanto un simile trattamento speciale è già adottato da ben tre cicli di programmazione dei fondi Ue dalla Grecia nei confronti delle Isole del Mare Egeo meridionale, che soffrono delle stesse difficoltà oggettive. Aiuti che lì si traducono, ad esempio, in un'aliquota Iva al 5% per le imprese turistiche, in semplificazioni amministrative e in una defiscalizzazione spinta. Inoltre, non richiederebbe risorse aggiuntive, considerata la disponibilità della dotazione finanziaria a disposizione della Regione Siciliana".

"Lampedusa ha bisogno di aiuto, l'Europa è disposta a concederlo, e ringrazio il presidente della Regione Schifani per aver sposato e sostenuto con forza questa proposta oggi nel suo incontro con la commissaria Ferreira".