Amministrative a Porto Empedocle, il sostegno di Baglieri, Terrana e Messina al candidato sindaco Rino Lattuca

Incontro ,in vista delle prossime elezioni a Porto Empedocle, tra il candidato Rino Lattuca, l’assessore regionale all’energia, acque e rifiuti Daniela Baglieri, il segretario regionale dell’UDC Decio Terrana e il coordinatore della circoscrizione di Agrigento Francesco Messina.

A Villa Margherita è stato ufficializzato il sostegno dei tre esponenti politici a Rino Lattuca per le prossime amministrative.

C’erano anche i candidati al consiglio comunale delle liste a sostegno di Lattuca.

“L’economia circolare, rifiuti ed acqua e la transizione energetica – ha detto Baglieri - sono temi fondamentali per uno sviluppo inclusivo e sostenibile della città di Porto Empedocle e Rino Lattuca potrà dare un contributo reale alla cittadinanza e, soprattutto, creare delle opportunità imprenditoriali per i giovani. Crediamo nei giovani e nei progetti seri in cui Rino può spendere tutta la sua passione e quindi da parte nostra, massimo sostegno a questa candidatura”.

Decio Terrana ha ricordato l’importanza di Porto Empedocle come polo industriale del Sud: ”Sosteniamo la candidatura di Rino Lattuca perché è la persona giusta, dotata di qualità per ricostruire il tessuto socio–economico di Porto Empedocle. E’ sceso in campo per prodigarsi in favore della gente.”

“Abbiamo diversi partiti politici – ha aggiunto Lattuca - che si aggregano a noi ,credono nel nostro progetto di crescita reale e concreta. Nelle liste ci sono componenti che si spenderanno per la collettività. Dopo la distruzione di questo paese, gestito da un'amministrazione fallimentare, noi ci impegniamo a sollevare le sorti di Porto Empedocle”.