Amministrative 2023, Cuffaro: "Siamo riusciti a eleggere molti sindaci della Democrazia cristiana"

"La Democrazia Cristiana è riuscita a far eleggere sindaci in molti Comuni siciliani". Lo ha detto il segretario nazionale Totò Cuffaro che ha aggiunto: "La Democrazia Cristiana, inoltre, si afferma come primo partito a Modica, attestandoci al 30% dei voti di preferenza con più di 6mila voti, e 7 consiglieri comunali eletti. Un merito che grazie al grande impegno dell’onorevole Ignazio Abbate e di tutta la squadra siamo riusciti ad ottenere".

Cuffaro, commentando il voto nell'Agrigentino, spiega: "La DC si attesta come primo partito anche a Licata, raggiungendo la percentuale del 13% con circa 2.500 voti di preferenza e 4 consiglieri comunali eletti. Anche in questa provincia il gioco di squadra ed il lavoro del nostro capogruppo all’Ars, Carmelo Pace, inorgogliscono profondamente".