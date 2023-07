Circo al Villaggio Mosé, "Liberi e Solidali": "Rischi igienici e per il traffico"

Circo installato nel cuore del Villaggio Mosè, tra le case e a pochi metri da viale Cannatello, dopo le denunce via social di Codacons sono adesso i consiglieri comunali del movimento "Liberi e Solidali" Hamel, Bongiovì e Zicari a chiedere chiarezza all'amministrzione comunale.

In particolare i componenti di aula "Sollano" manifestano "preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze igienico-sanitarie legate alla presenza di animali in una zona densamente abitata. La scelta di ospitare un circo in una zona residenziale solleva interrogativi importanti in termini di benessere e sicurezza della comunità locale - scrivono -. È fondamentale comprendere le misure preventive messe in atto per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e il benessere degli animali coinvolti".

I consiglieri inoltre evidenziano potenziali problemi nel gestire il traffico, già intenso, di quella porzione di città nel periodo estivo.

"L'installazione del circo - dicono - potrebbe contribuire a un ulteriore congestionamento del traffico, creando disagi per i residenti e i visitatori".

Della vicenda, pare, stamattina si starebbero occupando il Comune e la Questura e in mattinata si attende una nota stampa.