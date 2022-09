Elezioni, affluenza in lieve aumento: alle 12 ha votato il 14,77% dei siciliani

Affluenza in aumento in Sicilia. Secondo i dati che arrivano dal Viminale riferibili alla rilevazione di mezzogiorno in tutti i 391 Comuni dell’Isola si attesta intorno al 14,77% l’affluenza sull'Isola per Camera e Senato. In linea con le precedenti Politiche quando il dato fu del 14,28%. Nell’Isola si vota anche per le Regionali e si registra qualche ritardo nelle rilevazioni in alcuni comuni, ragion per cui ancora non è arrivato alcun dato.

L'affluenza più alta si registra a Messina, col 17,06%. Seguono Catania e Palermo (appena sotto il 15%), Siracusa, Ragusa ed Enna (oltre il 14), Trapani e Agrigento, poco al di là del 13%, infine Caltanissetta col 12,99.

Nel resto d'Italia alle ore 12 ha votato il 19,21% degli aventi diritto, (7.904 comuni su 7.904). Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,43% degli elettori.