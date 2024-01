Il paradiso del resort Adler pronto a riaprire: offerte non solo per i turisti ma anche per chi cerca lavoro

In pieno inverno si pensa già all’estate. E nel frattempo si riapre per prepararsi ad una stagione primaverile piena di novità. Il Resort Adler di Siculiana, un paradiso terrestre incastonato a Torre Salsa, riaprirà le porte ai turisti il 22 febbraio e offrirà lavoro per potenziare lo staff. Al momento si cercano receptionist e i cosiddetti “commis de rang”, ovvero tutti qui professionisti che affiancano la brigata del ristorante, per portare le vivande dalla cucina alla sala, per provvedere alla pulizia dei tavoli o degli attrezzi da lavoro o ancora per sbarazzare i piatti.

Adler, per il 2024, ha già pronte speciali proposte in grado di soddisfare i desideri di ogni ospite siciliano: dal relax allo stare bene e in salute, dal conoscere i tesori nascosti di un’area meravigliosa e incontaminata tutta da scoprire alla creazione di atmosfere che garantiscono intimità e privacy per gli ospiti.

“Le temperature miti - spiega lo staff della struttura - favoriscono l’esplorazione dei dintorni e questo è un periodo che si presta particolarmente a chi ricerca una pausa rilassante, rigenerante e ricca di esperienze autentiche, lontano dalla frenesia quotidiana ma senza lo stress di spostarsi troppo da casa. La struttura consente di godere di una natura circostante fascinosa e incontaminata, di camere panoramiche e architetture inconsuete che guardano sempre al mare, di diverse piscine piacevolmente riscaldate, di una Spa di prim’ordine e di un ‘vicino’ d’eccezione: la riserva naturale orientata di Torre Salsa. Ma anche di assaporare inedite degustazioni, momenti culturali e passeggiate attraverso i centri storici di borghi antichi e paesini caratteristici con le guide locali Adler che renderanno sicuramente sorprendenti le vacanze di prossimità”.

Adler, inoltre, sta già promuovendo la Festa del Mandorlo in fiore, in programma nella prima metà di marzo, proponendo pacchetti a tema.