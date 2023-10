"Village experience": l'Adler resort farà vivere Caltabellotta, Sant'Angelo Muxaro, Racalmuto e Burgio

Gli addetti ai lavori lo chiamano "turismo dolce", ossia iniziative che portano gli ospiti a conoscere e a vivere la Sicilia più autentica, la sua gente, i costumi e gli usi locali. L'Adler Spa resort Sicilia, che si trova nella riserva naturale orientata di Torre Salsa a Siculiana, ha avviato un percorso per stabilire un rapporto di simbiosi con il contesto circostante e con le persone che lo vivono. Una filiera corta e a una stretta collaborazione con i produttori, le realtà e le comunità locali che, oltre a garantire un’esperienza più autentica agli ospiti, consentono di tutelare il territorio stesso.

Con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dell’area che accoglie l’eco-resort, l’Adler Spa resort ha creato le cosiddette "Village Experience", pensate per guidare gli ospiti fra i borghi dell’entroterra, per osservare mestieri e tradizioni tramandate di generazione in generazione e magari cimentarsi in prima persona nella preparazione delle specialità culinarie dell’agrigentino, oltre che assaggiarle. Le novità, in particolare, consentono di addentrarsi nel borgo di Sant’Angelo Muxaro, deliziarsi con un aperitivo siciliano, visitare il museo archeologico e incontrare un erborista tradizionale; di visitare Caltabellotta e preparare la pizza in modo tradizionale; di percorre le vie Racalmuto, il paese natale dello scrittore Leonardo Sciascia; per concludere con la scoperta di Burgio e apprendere i metodi di lavorazione di alcuni prodotti simbolo del luogo.

Caltabellotta e cooking class

Un’esperienza coinvolgente nella vita quotidiana di un piccolo borgo tra terra e cielo: Caltabellotta è uno dei più belli di tutta la Sicilia, ricco di storia millenaria.Il suo antico nome era Triocala, città distrutta dai romani; mentre il nome attuale deriva dall’arabo Qal’at-al-ballut, che significa roccia di quercia. Camminare nel dedalo di vicoli con scorci che si aprono su vallate di ulivi e sul mare è davvero un’emozione unica: nascondono ancora la maestria di artisti e artigiani che si scoprono dietro le porte aperte delle case. La visita prevede la degustazione di prodotti locali, tra cui l’olio di oliva, la “biancolilla”, una varietà di oliva di cui Caltabellotta è il principale centro in Sicilia.L’esperienza continua con un pranzo condiviso nella cucina di una famiglia locale e, per chi lo desidera, con la possibilità di prendere parte a una cooking class per imparare a preparare la pizza secondo tradizione.

Sant’Angelo Muxaro e l’uomo che sussurra alle erbe

Leggenda narra che su questo colle dell’agrigentino sorgesse la mitica Kamicos, l’inespugnabile città edificata da Dedalo, in fuga da Creta con le ali di cera, come dono in cambio dell’ospitalità ricevuta dal re sicano Kokalos. Proprio qui si erge oggi il comune di Sant’Angelo Muxaro, borgo fortificato, caratterizzato da un castello che domina l’intera valle. Forse Dedalo non è mai stato qui, ma i greci sicuramente sì e camminare fra le sue vie grazie a questa Village Experience sarà un vero tuffo nella storia. Vi contribuirà anche l’incontro con un erborista tradizionale e agronomo di fama nazionale Aldo Bongiovanni, che perpetuando saperi antichi, raccoglie e distilla erbe autoctone per rimedi fitoterapici. Nella sua azienda agricola da anni vengono coltivate innumerevoli specie vegetali, a rischio di estinzione, poi raccolte e impiegate sia a fini alimentari, alimurgici che officinali.

Racalmuto, lungo la “Strada degli scrittori”

Il paese natale di Leonardo Sciascia, Racalmuto, antico paese di origini arabe, sarà teatro di un’esperienza di autentica vita siciliana dagli anni ’40 ad oggi. Attraverso un percorso lento tra i vicoli del paese, si visiteranno le dimore nobiliari dell'Ottocento, il castello Chiaramontano, lo storico teatro Regina Margherita e il circolo dei galantuomini, un luogo unico che parla di una Sicilia elegante e raffinata dove il tempo sembra essersi fermato. Da qui si raggiungerà la casa dello scrittore Leonardo Sciascia, luogo della memoria e dell'identità siciliana. Il tour culminerà infatti con un pranzo tipicamente siciliano in compagnia delle persone del luogo che, insieme agli ospiti, prepareranno le ricette della tradizione contadina dell’entroterra agrigentino.

Burgio, tra campane e merletti

Le origini di questo piccolo comune si perdono nel Medioevo; ma le colline di argilla e di pietra su cui è accovacciato, hanno permesso nei secoli ai suoi abitanti di sviluppare un artigianato di grande pregio. In particolare, con questa 'experience' si rimarrà sorpresi dalla maglia di strette vie, cortili, scale e loggiati passeggiando nel centro storico e si potrà assistere alla lavorazione dei merletti e alla produzione artigianale di campane, con uno stile ed una tradizione che differenzia ogni creazione.

Il resort Adler

Eco-resort di charme, affacciato sul mare, si trova nel comune di Siculiana, in prossimità della riserva naturale orientata Torre Salsa e dispone di accesso alla spiaggia a ca 300 m dalla struttura. Armoniosamente integrato nel paesaggio, è dotato di 90 camere - divise in 74 Junior Suite e 16 Family Suite, tutte con terrazzo privato costruite e arredate con materiali naturali. Con ampio Centro Wellness & Spa (ca. 3200 m² tra piscine, saune e aree relax), propone una vasta scelta di programmi spa quali la talassoterapia e le applicazioni vulcaniche. La cucina di ispirazione mediterranea valorizza gli ingredienti locali, reinterpretati in chiave nuova, leggera e gourmet. Completa l’offerta un variegato programma di proposte outdoor e indoor.