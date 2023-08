Cinema in Sicilia, la Regione cofinanzia 19 produzioni tra cui il film di Michele Placido su Pirandello: pronti 500 mila euro

Arrivano i soldi della Regione per il cinema e le fiction in Sicilia. Confermato l’impegno a cofinanziare 19 nuovi progetti cinematografici e audiovisivi attraverso l'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo e la Sicilia film Commission. Sono state ormai ultimate le valutazioni delle proposte presentate entro lo scorso maggio con l’assegnazione di punteggi variabili, per “qualità del prodotto”, che vanno da un minimo di 16 ad un massimo di 21,9.

Tra i film risultati finanziabili dalla Regione figura anche l’ultimo lungometraggio diretto da Michele Placido dedicato a Luigi Pirandello le cui riprese cominceranno a breve. S’intitola “Eterno visionario” ed è tratto dal libro di Matteo Collura “Il gioco delle parti - Vita straordinaria di Luigi Pirandello“ (Longanesi). Per questo film la Regione ha messo a disposizione 500.583 euro a fronte di una richiesta di 600 mila euro. Il costo di realizzazione del film supera gli 8 milioni di euro. Ancora massimo riserbo sul cast ma è ormai certo che si girerà all’estero, a Roma e anche ad Agrigento dato che lo stesso Michele Placido è stato recentemente in città per un sopralluogo insieme alla moglie Federica Vincenti della “Goldenart” che produce il film insieme a Rai Cinema. Il precedente film di Michele Placido, dove oltre a dirigere si è anche ritagliato un ruolo come attore, è stato “L’ombra di Caravaggio” con Riccardo Scamarcio.

Nel “ranking” della Regione “Eterno visionario” ha ottenuto uno score pari a 20,8 in una classifica stilata in ordine d’importanza. E’ tra i più alti in assoluto ma si piazza dietro “Màkari” (terza stagione della fiction tratta dai racconti di Gaetano Savatteri) che ha avuto un punteggio di 21,2 ottenendo un contributo concedibile pari a 707.117 euro. Primo posto assoluto, sempre nella stessa classifica di progetti cinematografici finanziabili dalla Regione, per “Il Gattopardo”: la nuova serie televisiva targata Netflix che si sta già girando e che vede protagonista Kim Rossi Stuart. Si tratta di una produzione con numeri da colossal: quasi 45 milioni di euro con un contributo della Regione pari a un milione. Il punteggio assegnato per “qualità del prodotto” è pari a 21,9.

La Regione ha così completato il piano di investimenti di oltre 6,6 milioni di euro destinato allo sviluppo dell'audiovisivo in Sicilia, interamente finanziato con risorse del bilancio regionale.

Sono stati ammessi al cofinanziamento 12 produzioni tra film per cinema e per tv e serie televisive, 5 documentari e 2 cortometraggi la cui realizzazione consentirà di promuovere e valorizzare l'immagine del territorio, rafforzare e qualificare le imprese locali e favorire in Sicilia la crescita professionale degli operatori del settore. Le produzioni sono tenute al coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali e a “reinvestire” nell'isola almeno il 150% del contributo ricevuto.

“Attraverso questo provvedimento – ha detto l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata – diamo seguito alla strategia di sviluppare in Sicilia l'industria del cinema che, cofinanziando produzioni audiovisive di portata nazionale ed internazionale, promuovono il turismo verso il nostro patrimonio culturale e architettonico riuscendo, al contempo, ad offrire occasioni di sviluppo e di lavoro in favore del territorio”.