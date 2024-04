Ferie del personale Tua, la Faisa Cisal dice "no" all'accordo con l'azienda

No all'accordo sulle ferie pregresse dei lavoratori del gruppo Sais trasporti (che raduna le aziende Tua, autolinee Gallo e autolinee Giamporcaro).

A dirlo è il sindacato Faisa Cisal, che si distacca dalla linea raggiunta da altre sigle sindacali. "Per noi - dice una nota - era di primaria importanza trovare una soluzione sulle tante problematiche che da tempo attanagliano i lavoratori della Sais trasporti. Tra questi, la precarietà connessa al momento di grande incertezza dovuto all'avvicinarsi delle gare d'appalto, con la richiesta della stabilizzazione dei lavoratori; l'organizzazione del lavoro e le condizioni economiche, considerato che nella stessa azienda non tutti i lavoratori vengono trattati nella stessa maniera o addirittura non vengono considerati i requisiti stabiliti dal Ccnl di categoria e agli accordi aziendali, creando di fatto una disparita di trattamento, ulteriormente aggravato dai contratti da loro considerati part time e il raggiungimento dell'accordo integrativo".

Secondo Cisal l'accordo raggiunto dai sindacati servirebbe più all'azienda che ai lavoratori, "considerato che è di dominio pubblico la pendenza di diversi ricorsi giudiziari proprio sulla retribuzione ferie. Questi i motivi per cui abbiamo abbandonato il tavolo, ma non abbandoneremo l’attivazione delle

azioni conseguenziali per l’annullamento di detto accordo o l’applicazione ai soli lavoratori aderenti alle sigle che l’hanno avallato".