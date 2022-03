Recinta l'area demaniale e colloca un forno e una cuccia per cani, il Comune: 30 giorni per rimuovere tutto

Ha recintato l'area demaniale, con paletti di ferro e rete metallica, ed ha collocato una cuccia per cani e un forno in una rientranza del fabbricato dove vive, chiudendolo con una paratia di legno. A scoprire un nuovo caso - ennesimo per il quartiere di Villaseta - di abusivismo su terreno di proprietà del Demanio dello Stato è stata la polizia municipale di Agrigento assieme ai dipendenti del servizio Vigilanza edilizia di palazzo dei Giganti.

Il dirigente del quinto settore del Municipio ha già firmato una diffida a rimuovere, e a ripristinare lo stato dei luoghi, a spese dell'agrigentino ritenuto responsabile delle costruzioni su area demaniale. Il monito è sempre lo stesso: in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio in danno dell'interessato. Trenta i giorni concessi per riportare tutto per come era, liberando dunque l'area che è stata occupata abusivamente. Nel caso di opere poste sottosequestro, naturalmente, l'agrigentino dovrà - prima di procedere alla rimozione e al ripristino dei luoghi - chiedere il dissequestro.