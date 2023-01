Beni culturali, la Valle dei Templi tra le mete più amate dai turisti: cresce dell'82%

Quello che si è appena concluso è a tutti gli effetti un anno da record per la Valle dei Templi, che marcia a ritmi serrati per recuperare il "gap" provocato dalla pandemia da Covid-19.

Secondo i numeri diffusi dalla Regione, infatti, nel 2022 l'area archeologica ha fatto registrare oltre 809mila visitatori a fronte dei 352mila del 2021, con una crescita dell'82% circa.

Tanti, ma non tantissimi se si guarda al Parco di Naxos Taormina che, con il sito archeologico, il Teatro greco e Isola Bella, ha fatto registrare 844.542 visitatori a fronte dei 352.484 dell'anno precedente (+139%), divenendo il primo sito siciliano.

"Uno straordinario successo che conferma il crescente interesse verso i nostri luoghi della cultura. Stiamo investendo molte risorse nell’adeguamento delle strutture per renderle sempre più accessibili alle esigenze dei diversi visitatori – sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Elvira Amata – e nella digitalizzazione del patrimonio culturale, così da rendere i nostri beni più fruibili e dinamici anche nella capacità di offrire prodotti più stimolanti e attrattivi. I Parchi e i musei siciliani sono pronti ad affrontare una sfida che passa attraverso il rafforzamento delle collaborazioni internazionali e la definizione di una programmazione che consenta di coinvolgere per tempo un turismo internazionale. Parchi e musei non sono solo i luoghi della cultura e della bellezza ma rappresentano, insieme all’ambiente e al paesaggio, alle tradizioni e alla cultura eno-gastronomica, ciò che rende la Sicilia unica agli occhi del mondo. Investire in cultura – conclude Amata - vuol dire dare respiro alla creatività e all’economia dei territori".