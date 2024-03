Ubriaco minaccia i poliziotti: Daspo urbano e denuncia per un 50enne

Ubriaco infastidisce proprietari e clienti di un bar. All'arrivo della pattuglia delle Volanti della questura, il cinquantenne agrigentino non si è rivelato, verosimilmente per lo stato d'ebbrezza, particolarmente conciliante. E anziché cercare di spiegare, giustificare e allontanarsi, ha iniziato a inveire e a minacciare gli agenti. Non sono state minacce di morte, né di male futuro. Ma certamente ha esagerato e sbagliato, e anche pesantemente, a parlare e a rivolgersi ai poliziotti. Ed è per questo motivo che il cinquantenne è stato denunciato, per l'ipotesi di reato di minacce, alla procura della Repubblica.

È accaduto tutto, l'altra sera, in un locale - non del centro storico - di Agrigento.

A carico del cinquantenne agrigentino è stato firmato anche un Daspo urbano: per le prossime 48 ore dovrà stare alla larga dal centro città. Nel caso in cui dovesse avvicinarsi, anche da sobrio, non potrà che essere nuovamente, ulteriormente, deferito all'autorità giudiziaria.