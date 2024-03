La troupe Rai sbarca a Porto Empedocle, Alberto Angela in città per girare uno “speciale”

Il 17 luglio saranno 5 anni dalla morte di Andrea Camilleri. Non è ancora chiaro il motivo per cui la troupe della Rai, questa mattina, martedì 26 marzo, sia arrivata a Porto Empedocle. I furgoni con il logo della tv di Stato sono entrati in via Roma posizionandosi davanti al palazzo comunale, poco distante dal murale che celebra lo scrittore empedoclino.

Nel frattempo, ieri sera, il conduttore televisivo Alberto Angela è stato visto ad Agrigento mentre era a cena in un ristorante a San Leone. Sono tutti elementi che lascerebbero pensare ad uno “speciale” dedicato proprio ad Andrea Camilleri di cui quest’anno, appunto, ricorrono i 5 anni dalla scomparsa. Un altro “indizio” che avvalora ulteriormente la tesi di un progetto televisivo dedicato a Camilleri, con immagini girate a Porto Empedocle, è la presenza in città della nipote dello scrittore Arianna Mortelliti che proprio l’anno scorso ha debuttato in libreria con il suo primo romanzo. La troupe è già al lavoro e, sempre in base a quanto trapelato, dovrebbe concludere nella giornata di mercoledì 27 marzo.

Alberto Angela non è nuovo a programmi televisivi in cui Andrea Camilleri figura tra i protagonisti. Alcuni anni fa, poco prima della scomparsa dello scrittore, aveva infatti condotto una puntata speciale di “Meraviglie” dedicandola alla Valle dei templi. In quell’occasione Camilleri raccontava in prima persona alcuni aneddoti della sua gioventù, su come in passato gli agrigentini “vivevano” e si godevano il sito archeologico patrimonio Unesco. Si trattò di un’imponente produzione che univa le “Meraviglie” di Agrigento a quelle di Siena e Milano, girata interamente in 4K Hdr con la Rai che sperimentava la diffusione del formato formato ad altissima risoluzione (programma che è stato più volte riproposto sul canale tematico Rai 4K visibile via satellite).