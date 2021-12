Disagi e disservizi sulla tratta ferroviaria Agrigento-Palermo, rimborso di 2 mesi di abbonamento per i pendolari

I pendolari otterranno il rimborso totale degli abbonamenti mensili di novembre e dicembre. A garantire impegno al riguardo è stato l'assessore regionale Marco Falcone. Al tavolo di confronto sul trasporto ferroviario regionale - fatto con le rappresentanze dei consumatori, delle associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta - è emersa però anche la notizia che grazie ai finanziamenti del PnrrR, entro il 2026, la tratta ferroviaria Palermo-Agrigento sarà oggetto di interventi strutturali idonei a consentire il passaggio di treni di ultima generazione, con conseguenti benefici in termini di tempi di percorrenza e quindi una maggiore velocità negli spostamenti.

Presenti al tavolo, oltre all’assessore regionale Marco Falcone, anche Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, nonché diversi comitati di pendolari ed associazioni di consumatori di tutta la Sicilia. In rappresentanza della provincia di Agrigento sono intervenuti il comitato pendolari Palermo-Agrigento-Canicattì, rappresentato dalla presidente Tania Di Marco, e Federconsumatori Provinciale Agrigento, rappresentata dal presidente Angelo Pisano.

Quest’ultimi, dopo aver ringraziato Trenitalia e Rfi per la costante comunicazione e aggiornamenti, aver elencato i numerosi disagi e disservizi che hanno interessato la tratta ferroviaria Palermo-Agrigento nei mesi di novembre e dicembre, nonché dopo aver proposto le relative soluzioni e chiesto interventi strutturali nel breve periodo per mettere in sicurezza dal dissesto idrogeologico il percorso e quindi i passeggeri e lavoratori, hanno ribadito con fermezza il diritto dei pendolari ad idonei ed adeguati rimborsi, necessariamente superiori a quelli previsti dalla Carta dei Servizi.

Entrambi i rappresentanti provinciali, Tania Di Marco e Angelo Pisano, esprimono soddisfazione in merito al risultato ottenuto per mezzo degli impegni assunti dall’Assessore Marco Falcone e rendono noto che continueranno il percorso di proficua collaborazione già intrapreso da anni.