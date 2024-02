"Traffico di cocaina dal Belgio": chiesta la conferma di 6 condanne

La conferma delle sei condanne, inflitte in primo grado, per i presunti componenti della cellula agrigentina di un’organizzazione criminale che trafficava cocaina dal Belgio.

Il sostituto procuratore generale di Palermo ha chiesto di non modificare la sentenza di primo grado, emessa il 23 dicembre del 2021, dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, del processo, che scaturisce dall'inchiesta “Up and down” ovvero "su e giù" per indicare il complesso tragitto geografico che avrebbe fatto la droga.

L’operazione, eseguita dai carabinieri, è scattata nel dicembre del 2016. La pena più alta - 16 anni di carcere - è stata inflitta a Carmelo Fallea, 49 anni, di Favara; 7 anni e 5 mesi per Calogero Presti, 50 anni, di Favara; 7 anni e 8 mesi per Carmelo Vaccaro, 45 anni, di Favara; 7 anni e 2 mesi per Rania El Moussaid, 39 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; 7 anni e 2 mesi per Gaspare Indelicato, 40 anni, di Favara e 1 anno, infine, per Stefano Sacco, 60 anni, di Porto Empedocle, unico imputato al quale non si contestava l'associazione a delinquere ma la detenzione illecita di droga.

Il processo di appello si è aperto con la requisitoria del sostituto procuratore generale che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. A seguire ci sono state le arringhe dei difensori (fra gli altri gli avvocati Angelo Nicotra, Daniela Posante, Giovanni Castronovo, Antonino Gaziano e Salvatore Pennica) che hanno provato a smontare le tesi accusatorie.

Il 5 marzo la Corte di appello emetterà il verdetto.