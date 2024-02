All'Alt della polizia tenta la retromarcia ma viene bloccato: coppia trovata con cocaina, marijuana e hashish, arrestati

Sono stati trovati in possesso di cocaina, hashish, marijuana e mannite. Una coppia di licatesi è stata arrestata, in flagranza di reato, dalla polizia ed entrambi, in attesa dell'udienza di convalida, sono stati posti ai domiciliari.

Gli agenti, negli scorsi giorni, hanno imposto l'Alt ad un'autovettura sospetta. Avrebbe dovuto essere verosimilmente un ordinario controllo, ma in realtà il conducente ha inserito la retromarcia ed ha tentato la fuga. Tentativo inutile perché i poliziotti, in maniera fulminea, sono riusciti a bloccarlo. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione, verifica poi estesa anche in casa della coppia. Ed è proprio durante la perquisizione che è stata trovata la "roba": tre panetti di hashish, oltre un etto di cocaina, 22 grammi di marijuana e un barattolo di mannite.

Lo stupefacente è stato subito sequestrato e verrà sottoposto, come da procedura, alle analisi qualitative e quantitative. I due licatesi - lui di 53 anni e lei di 33 anni - sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del pm, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, sono stati posti ai domiciliari in attesa del'udienza di convalida.