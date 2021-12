Sfondava finestrini e parabrezza per rubare sulle auto, denunciato 30enne

Sfondava finestrini e parabrezza delle auto, verosimilmente per rubare quello che c’era all’interno. Un marocchino trentenne – già finito nei guai, all’inizio del mese, per il furto all’agenzia di animazione – è stato denunciato, dai poliziotti della sezione Volanti, alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere, adesso, anche dell’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.

Le auto con finestrini e parabrezza rotti sono state circa una dozzina. Appena un terzo però i danneggiamenti – verificatisi al pluripiano di via Empedocle, in via Esseneto e nella zona della stazione ferroviaria – denunciati alla polizia. Danneggiamenti che sarebbero stati messi a segno perché l’immigrato non appena notava qualcosa di interessante all’interno dell’abitacolo, portamonete o portaocchiali, subito – stando all’accusa formalizzata a suo carico – si metteva all’opera. E poco importava se, ad esempio, come è successo, il portamonete era poi vuoto. L’uomo risulterebbe sospettato anche di altre razzie, anche in danno di altri esercizi commerciali, ma le indagini sono ancora in corso.