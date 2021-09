Uliveto raso al suolo, imprenditore nel mirino? Aperta un'inchiesta

Questa volta è accaduto nelle campagne della città Termale. Un altro uliveto – composto da circa 40 piante – è stato raso al suolo. A presentarsi dai carabinieri, per formalizzare la denuncia a carico di ignoti, è stato il proprietario: un imprenditore agricolo di 55 anni di Caltabellotta.

L’uomo ha riferito agli investigatori quanto aveva scoperto in contrada Nardore, in territorio di Sciacca appunto. Qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito ad abbattere tutti gli alberi che già presentavano il proprio frutto in fase di maturazione. I militari dell’Arma hanno cercato di raccogliere elementi utili alle indagini per provare ad identificare il delinquente o i delinquenti che si sono accaniti contro gli arbusti.

Un danneggiamento che ha, di fatto, tutte le caratteristiche per essere ritenuto un’intimidazione. L’attività investigativa non si preannuncia – come sempre avviene in casi di questo genere, consumati in aperta campagna dove nessuna ha visto niente, – per affatto semplice. Ma i carabinieri non sembrano intenzionati a demordere. Appena qualche settimana addietro un danneggiamento analogo era stato messo a segno dall’altra parte della provincia: a Racalmuto. In quel precedente caso, furono circa 400 le piante di ulivo che, in contrada Fico Troiana, vennero recise.