Scalinata del viale della Vittoria abbandonata e piena di rifiuti, sui gradini scarpe e indumenti

Una giacca, una magliettina, una coperta e persino un paio di scarpe oltre a rifiuti sparsi: sulla scalinata dove un tempo c'erano i bagni pubblici, fra la salita Coniglio e il viale della Vittoria, ieri pomeriggio c'era quello che pare essere un giaciglio di fortuna di un senzatetto.

La scena di degrado non è sfuggita a tanti turisti e agrigentini che hanno approfittato del clima mite domenicale per fare una passeggiata al viale e hanno posteggiato fra via Crispi e il tratto iniziale della salita.

Oltre agli indumenti abbandonati, fra gli scalini, c'erano rifiuti vari, cicche di sigarette e vegetazione sparsa rendendo particolarmente sgradevole l'odore.