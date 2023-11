Sbarca a Lampedusa, lo trasferiscono a Roma e rientra in Libia per tornare a fare lo scafista: portato in carcere

Era arrivato a Lampedusa lo scorso 10 ottobre e aveva chiesto la protezione internazionale. Poi il trasferimento in una centro di accoglienza vicino Roma e, poco dopo, il ritorno in Libia dove avrebbe fatto affari come scafista. Infatti, circa un mese più tardi, il 5 novembre, avrebbe condotto un barchino con 56 migranti spingendosi fin dove ha potuto, fino a quando il carburante non è terminato rimanendo alla deriva. Infine il salvataggio in mare aperto con l’intervento della nave ong Aurora di Sea Watch, a circa 50 miglia nautiche a nord-est dell’isola tunisina di Kerkennah.

Si tratta di un egiziano di 40 anni fermato a Pozzallo dalla Squadra mobile di Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento è stato convalidato e l’uomo si trova attualmente nel carcere di Ragusa.