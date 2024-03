Nessuno stop a traversate e sbarchi: 469 migranti giunti in mezza giornata a Lampedusa

Ore 17. Altri 194 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che 4 barconi sono stati soccorsi da guardia di finanza e guardia costiera, mentre un quinto gruppo, composto da 20 (2 donne e 2 minori) sedicenti siriani e camerunesi sono stati bloccati direttamente sulla spiaggia della Guitgia. Quattro dei 5 gruppi hanno riferito di essere salpati da Zawia e Sabratha, in Libia e uno, composto da 59 (22 donne e e 5 minori) gambiani, malesi e somali, da Sfax in Tunisia. In un caso, i 61 bengalesi, marocchini, pakistani, siriani, afghani e indiani che erano a bordo di una carretta di 10 metri che imbarcava acqua, sono stati agganciati appena in tempo dai finanzieri.

Dalla mezzanotte salgono a 10 gli sbarchi sulla maggiore delle isole Pelagie, con complessivi 469 migranti.

Sono 806, dopo la raffica di sbarchi della giornata e dopo che in mattinata non è stato possibile effettuare nessun trasferimento, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Per stasera, la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto lo spostamento di 330 persone che verranno imbarcate sul traghetto Paolo Veronese che raggiungerà all'alba di domani Porto Empedocle. Prima dell'ora di pranzo non è stato possibile spostare nessuno perché oggi è il giorno di riposo della motonave di linea che effettua i collegamenti la mattina.

Ore 7,50. Cinque sbarchi, con un totale di 275 migranti, a partire dalla mezzanotte a Lampedusa dove, ieri, invece, nell'arco di 24 ore con 11 carrette sono giunti complessivamente 546 persone.

Durante la notte sono stati soccorsi, dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza, gruppi da 55, 58 (4 donne e 3 minori), 34 (2 donne e 5 minori), 78 (7 minori) e 50 (4 donne e 3 minori) sedicenti ivoriani, nigeriani, malesi, ghanesi, gambiani, pakistani, egiziani, bengalesi e tunisini. I barconi, lasciati tutti alla deriva dopo il trasbordo dei migranti, sono salpati da Zuwara in Libia e Sfax in Tunisia.

Sono 674 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri, con i due traghetti di linea, sono state spostate a Porto Empedocle 630 persone. Per la mattinata non è possibile realizzare nuovi trasferimenti perché ieri sera la nave di linea è rimasta all'ancora di Porto Empedocle perché oggi è il giorno di riposo. Secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento, degli ultimi 330 migranti imbarcati ieri sera e giunti all'alba a Porto Empedocle, 226 adulti sono in corso di trasferimento verso l'hub di Catania, 53 minori non accompagnati resteranno nelle comunità di Agrigento e 50 over 14 andranno a Siracusa.