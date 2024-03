Cinquantenne si allontana per un'ora e i ladri "ripuliscono" l'abitazione

"Ripulita" nell'arco di un'ora, tanto è mancata da casa la proprietaria: una cinquantenne. Quasi scontato il fatto che i malviventi si fossero appostati o perfino "studiato" i movimenti della donna. E in pieno giorno - approfittando appunto della momentanea assenza - i ladri hanno arraffato tutto quello che di prezioso, oro e argenteria soprattutto, hanno trovato. È accaduto nel centro di Santa Margherita Belice dove la donna, una volta rientrata e fatta la scoperta, non ha potuto far altro che richiedere l'intervento dei carabinieri: uniche forze dell'ordine presenti in paese.

I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi. Difficile, forse addirittura impossibile, ipotizzare che ad agire possa essere stato un solo "topo d'appartamento". Né dagli investigatori, né dagli inquirenti trapelano indiscrezioni. Ma a Santa Margherita Belice, rimbalzando da una bocca all'altra, oggi non si parla altro che del furto nell'abitazione della casalinga. Sembra essere certo inoltre che il bottino portato via dovrebbe essere ingente: di diverse migliaia di euro.

Adesso spetterà ai militari dell'Arma cercare di raccogliere indizi e tracce per "stanare" i ladri.