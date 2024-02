"In macchina sulla Palermo-Sciacca con 210 grammi di cocaina": arrestati due disoccupati

Fermati, controllati e arrestati. Due disoccupati palermitani, di 40 e 45 anni, sono finiti nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: sono stati trovati in possesso di tre involucri con complessivi 210 grammi di cocaina. Entrambi, in attesa dell'udienza di convalida, sono stati posti ai domiciliari dal pm di turno alla Procura di Sciacca.

Nelle scorse sere, i carabinieri di Sambuca di Sicilia hanno controllato, fra le tante altre auto di passaggio, anche la Jeep con a bordo i due palermitani. E lo hanno fatto lungo la strada statale 624, la cosiddetta Palermo-Sciacca, all'altezza del bivio Covello. Il comportamento dei due palermitani avrebbe, a quanto pare, fatto insospettire i militari dell'Arma che hanno optato per perquisizioni personali e veicolari. Ed è proprio durante questa verifica che sono saltati fuori i tre involucri contenenti 210 grammi di cocaina. La "roba" è stata posta sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative. I due sono stati, invece, arrestati in flagranza di reato.