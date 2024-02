Rubato il defibrillatore collocato accanto alla chiesa, l'ex sindaco: "Danno economico, ma soprattutto sociale: serviva a salvare le vite"

Il furto non è stato machiavellico: hanno aperto lo sportellino e hanno arraffato il defibrillatore. A gambe levate, senza lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle, sono fuggiti. E' accaduto durante la notte nel quartiere San Giuseppe di Campobello di Licata. L'apparecchiatura salvavita era posizionata accanto l'omonima chiesa. E fu il frutto, così come altri 7 o 8 che sono dislocati in tutta la cittadina, di un progetto di Democrazia partecipata chiamato "Campobello città cardioprotetta".

Il danno provocato al Comune è stato quantificato in circa un migliaio di euro, forse poco più. E nelle prossime ore verrà formalizzata una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri del paese. Ma il danno economico, inevitabilmente si accompagna - ed è proprio questo che a Campobello di Licata sta creando sgomento - quello sociale. Perché è stata portata via, sottratta per essere verosimilmente rivenduta a poche centinaia di euro, un'apparecchiatura che potrebbe salvare la vita.

Ad accorgersi del furto è stato un agente della polizia municipale, che collabora con l'associazione Misericordia che si occupa anche della gestione dei defibrillatori di Campobello, che ha subito avvisato l'ex sindaco, Gianni Picone, sotto il cui mandato venne realizzato il progetto di Democrazia partecipata.

A Campobello di Licata furono otto i defibrillatori collocati in più punti della cittadina, oltre a quelli a servizio degli istituti scolastici. E fu un progetto che, all'epoca, riscosse il plauso di tutta la cittadinanza e non solo.

Adesso, il furto. E nel quartiere di San Giuseppe non ci sono telecamere di videosorveglianza. E chi ha agito - verosimilmente la "mano" potrebbe essere del paese - probabilmente lo sapeva.

