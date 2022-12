"Visitata" la casa di un cameriere, portati via tutti i gioielli di famiglia

Hanno colpito, di nuovo, in pieno giorno. Senza essere visti, né tantomeno sentiti sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di un cameriere trentaseienne, in via Fasci Siciliani, e hanno arraffato monili in oro e una Nintendo Switch. Il danno complessivo, che al padrone di casa è stato provocato, è stato stimato in oltre 3 mila euro. I carabinieri si stanno già occupando delle indagini per provare a dare un nome e cognome ai “topi d’appartamento”. Sempre a Canicattì, in centro, è stato denunciato, agli agenti del commissariato cittadino, il furto di un ciclomotore Scarabeo. E anche in questo caso sono state già avviate le indagini.

Non si ferma l’ondata di microcriminalità che su Canicattì continua a determinare furti. L’ultimo denunciato, in ordine di tempo, è stato, appunto, quello nell’abitazione del cameriere trentaseienne. Una razzia che è avvenuta tra le 8,30 e le 10,30, mentre i padroni di casa erano momentaneamente assenti. I malviventi si sono introdotti e, mettendo tutto a soqquadro, hanno trovato – e portato via – due fedi nuziali, tre collane d’oro, un bracciale di perle, altri monili e una Nintendo Switch. Un danno di oltre 3 mila euro che non risultato coperto da nessuna polizza assicurativa. I carabinieri della stazione cittadina, raccolta la denuncia a carico di ignoti, hanno subito avviato le indagini. Uno dei primi passaggi investigativi fatto è stato, inevitabilmente visto che rientra nella procedura iniziale degli accertamenti, verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma appare scontato che l’eventuale presenza di telecamere potrebbero, così come è accaduto anche in passato, dare un buon input all’inchiesta che mira ad identificare i delinquenti che hanno messo a segno il furto. Servirà però, verosimilmente, del tempo per capire se le indagini potranno arrivare o meno ad una svolta.