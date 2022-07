Lasciano le auto posteggiate a pochi passi di casa e al momento di riprenderle non le ritrovano: due nuovi furti

Una Fiat Uno è sparita da via Fratelli Cervi e una Opel Astra da via Gallo. Ladri di auto scatenati, e non è la prima volta che accade, a Canicattì. Ad indagare sui due nuovi furti, dopo che hanno raccolto le denunce dei proprietari, sono i poliziotti del commissariato cittadino. Attività investigativa che non si preannuncia però semplicissima perché, a quanto pare, mancano gli elementi per poter identificare gli autori delle razzie.

La denuncia per l'Opel Astra è stata formalizzata dal proprietario sessantasettenne. L'uomo, in serata, aveva lasciato la vettura posteggiata nei pressi della sua abitazione. L'indomani, all'alba, al momento di riprendere la macchina, l'Opel era praticamente scomparsa. Qualcuno, durante la notte, era riuscito - senza che nessuno si accorgesse di nulla, a portarla via. La vettura non è risultata essere coperta da polizza assicurativa contro i furti. Sul posto dove s'è consumato il furto non vi sono telecamere di videosorveglianza.

Stessa sorte, grosso modo, anche per la Fiat Punto di proprietà di un canicattinese di 46 anni. L'uomo l'ha lasciata posteggiata, nei pressi di casa, verso mezzanotte e alle 9 dell'indomani la vettura non c'era più. Anche questa macchina è risultata non essere assicurata contro i furti e anche in questa zona non vi sono telecamere pubbliche o private.