Anche le auto degli enti pubblici finiscono nelle mani dei ladri: rubata Fiat Panda dell'assessorato all'Agricoltura

Rubata una Fiat Panda di proprietà dell'assessorato regionale all'Agricoltura e foreste demaniali. È accaduto ieri notte nel parcheggio dell'ex ospedale, in via Giovanni XXIII ad Agrigento. È stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti e i carabinieri hanno già avviato le indagini per cercare di dare nome e cognome ai ladri.

Verosimilmente sono entrate in azione due malviventi. E il furto è stato fulmineo perché, anche se la zona del parcheggio dell'ex ospedale di notte è deserta, nessuno si sarebbe accorto di nulla. La scoperta è stata fatta quando gli uffici sono stati riaperti e subito sono stati avvisati i carabinieri. È stata naturalmente, come sempre avviene in questi casi, diramata la nota di ricerche della vettura: modello e targa. Ma fino ad ieri sera, nulla era saltato fuori. Spetterà alle indagini - che si sono mosse dall'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza - cercare di recuperare indizi ed elementi investigativi utili.