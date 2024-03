La maxi rissa al porticciolo di San Leone in trenta contro due: 7 minorenni a processo

Messa alla prova per sette ragazzini coinvolti in una maxi rissa al porticciolo di San Leone il cui video, in cui si vedono trenta giovani picchiarne due, ha fatto il giro degli smartphone diventando virale.

Il procedimento è stato sospeso dal gup del tribunale per i minorenni di Palermo, Antonina Pardo, per consentire agli imputati di svolgere un periodo lavorativo di pubblica utilità. L'8 ottobre si torna in aula per valutare se la prova è stata superata positivamente e, in questo caso, chiudere il procedimento con l'estinzione del reato.

Sotto accusa sette ragazzini, di età compresa fra i 14 e i 17 anni, residenti ad Agrigento e Favara, che avrebbero partecipato alla scazzottata, avvenuta al porticciolo di San Leone nella notte fra il 3 e il 4 settembre del 2022.

Le indagini della polizia sono partite dopo la pubblicazione, da parte del dirigente del Codacons Giuseppe Di Rosa, di un video di una trentina di secondi, girato con uno smartphone e diventato presto virale, in cui un gruppetto di ragazzini si picchiavano nel piazzale vicino al molo di Ponente.

Il video è stato acquisito dagli investigatori e una fonte confidenziale ha subito individuato tre ragazzini quali protagonisti della rissa. Uno di loro ha confermato di avere preso parte a quella che, inizialmente, secondo la sua versione, sarebbe stata un'aggressione in trenta contro due.

In particolare ha raccontato di essere stato provocato, mentre si trovava insieme al cugino, e di essersi allontanato per evitare di litigare. In un secondo momento il ragazzo, di cui conosceva solo il nome e sapeva essere di Favara, sarebbe arrivato con i "rinforzi". "Ci hanno picchiato in 30 contro 2 - ha raccontato ai poliziotti - e abbiamo reagito per difenderci".

Un altro amico, poi, sempre secondo il suo racconto, sarebbe intervenuto ad aiutarli. Pure quest'ultimo ha ammesso i fatti alla polizia. Le due indagini della procura di Agrigento e di quella per i minori hanno consentito di individuare undici presunti protagonisti della scazzottata.

I difensori (gli avvocati Fabio Inglima Modica, Salvatore Virgone, Fabio Sardo, Barbara Garascia, Francesco Buscaglia e Calogero Raia), all'apertura dell'udienza preliminare, hanno chiesto e ottenuto la messa alla prova degli imputati che potrebbe chiudere il caso senza conseguenze.