Il porticciolo di San Leone come il Far West: maxi scazzottata tra giovanissimi durante la notte

Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi nelle ore notturne a San Leone. A darsele di santa ragione, in una maxi rissa, sono stati numerosi ragazzi che sarebbero venuti alle mani per futili motivi trasformando il porticciolo turistico in un vero e proprio Far West. Un parapiglia generale tra calci, pugni e spintoni, camicie strappate e ragazze che urlavano terrorizzate implorando i ragazzi coinvolti di fermarsi. Per fortuna pare che nessuno si sia fatto male seriamente.

Tutto è stato anche filmato con un cellulare (il video è stato appositamente sfocato per non rendere visibili i volti, ndr) ed il contenuto è ovviamente diventato virale facendo il giro dei social. Ad urlare "Basta, basta, basta", ma anche "Datevi una calmata, fermi" sono state più ragazze che verosimilmente conoscevano i coinvolti nel tafferuglio.

"Fermateli prima che ci scappi il morto"

“Fermateli prima che ci scappi il morto”: queste le parole di Giuseppe Di Rosa, responsabile regionale del Codacons che da tempo chiede maggiori controlli nei luoghi della movida sanleonina, soprattutto nel periodo estivo.

“Il risultato - aggiunge Di Rosa - è davanti agli occhi di tutti. Purtroppo anche il controllo del territorio e gli interventi di polizia sempre più frequenti non fanno desistere questi incauti giovani. Si passi allora alle maniere pesanti, purtroppo non rimane altro da fare: si proceda con i fermi di polizia, si predisponga un furgone della polizia o dei carabinieri pronto ad entrare in azione al primo principio di rissa che coinvolge gente ubriaca o sotto l’effetto di droghe. Anche se minorenni, metteteli in stato di fermo, fate correre i genitori in caserma, rovinategli la serata. Anche se poi dovrete lasciarli a piede libero, fategli provare l’ebbrezza del fermo di polizia. Se non fate così, non smetteranno. Abbiamo davanti agli occhi il fallimento di un’intera società. Trattateli come si fa con i veri delinquenti perché, se non lo sono, lo diventeranno”.