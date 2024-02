Rigenerazione dell'area a valle di via Atenea, nasce l'associazione di quartiere: ci si autotasserà per videosorveglianza, illuminazione e arredi

Nascerà un'associazione di quartiere. E non per far chiacchiere, ma fatti. Residenti, proprietari di B&B e professionisti, autotassandosi implementeranno la videosorveglianza, l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano. Sarà più semplice, rispetto a quella del quartiere Palma Oliva di Favara, la rigenerazione urbana delle vie Boccerie, Gallo, Cannameli, Ortolani e Vallicaldi, a valle della via Atenea, ad Agrigento. E' anche di questo che, ieri, dopo il "caso" Favara, si è discusso durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - presieduto dalla massima autorità governativa Filippo Romano - con il questore, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza e il vice sindaco della città dei Templi Aurelio Trupia.

A mobilitarsi per la porzione del centro storico di Agrigento saranno i ragazzi dello Scaro. Saranno proprio loro, tanti professionisti, che faranno partire l'associazione di quartiere. Il Comune farà la sua parte: la prima fase, anche in questo caso, sarà quella del censimento. E, in questo caso, non escludendo un'operazione "Alto impatto" sarà mobilitata la Questura. "Ripulita" l'area, le strade dovranno essere presidiate in maniera sistematica. Le vie Boccerie, Cannameli e Vallicaldi sono tristemente note perché in passato sono state "teatro" di "fiumi" di stupefacenti.

"Ripulire, ma anche occupare con attrezzature per la legalità e arredi che daranno decoro - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, il prefetto Filippo Romano - . Non sembra che vi siano immobili da demolire in questo caso, ma qualora ne dovessero saltare fuori, l'opera non sarà minimamente paragonabile a Favara. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la rigenerazione di Favara ed Agrigento ha - conclude Romano - un grande valore sia per quello che verrà messo in campo, che per l'aver coinvolto la società civile".