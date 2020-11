"Montagne" di rifiuti nel piazzale dell'ospedale, ultimatum del Comune

Vere e proprie "montagne" di rifiuti alle spalle del "San Giovanni di Dio". Cataste di spazzatura che l’impresa è costretta a smaltire come indifferenziato. Una irregolarità che provoca un aggravio di spesa per le casse comunali e abbassa la percentuale di raccolta differenziata. S'è discusso proprio dello smaltimento dei rifiuti dell'ospedale durante un incontro fra il direttore del nosocomio, Antonello Seminerio, il sindaco Franco Miccichè, il vicesindaco e assessore alla Nettezza urbana Aurelio Trupia, il capo di Gabinetto Gaetano Di Giovanni e il dirigente del settore Gaetano Greco.

Il direttore aziendale del "San Giovanni di Dio", Antonello Seminerio, ha convenuto che la situazione necessita di un adeguato intervento e che si organizzerà in tal senso. Lo rende noto il portavoce del sindaco Micciché. E’ stato accordato quindi - dagli amministratori comunali - un periodo di tre settimane alla struttura ospedaliera per adeguarsi a una corretta raccolta differenziata nei reparti così da poter fare dopo un adeguato conferimento e ci si è data una data, in prossimità del Natale, per fare una prima verifica.