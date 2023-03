Ricifari è il nuovo questore di Agrigento, il sindacato Mp: "Auspichiamo un confronto serio e costruttivo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Questore Emanuele RICIFARI attuale Questore di Caltanissetta, da domani sarà il nuovo Questore di Agrigento, così ha disposto con proprio provvedimento il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto GIANNINI. In questi giorni, dopo la promozione del Questore Iraci a Dirigente Generale, non possiamo non sottolineare l’eccellente conduzione della Questura retta dal Vicario del Questore Dr. Francesco Marino, a cui va il ringraziamento del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, che ricordiamo è il primo sindacato nella Provincia di Agrigento ed insieme ad FSP, con cui è federato, in ambito nazionale rappresenta oltre 13000 uomini e donne della Polizia di Stato.

Contestualmente diamo il nostro benvenuto al Dr. Emanuele RICIFARI e l’apertura per un confronto serio e costruttivo in uno dei contesti territoriali più difficili della Sicilia per Le sue molteplici criticità che spaziano, nostro malgrado, dalla criminalità comune ed organizzata, all’abnorme flusso di immigrati irregolari sull’isola di Lampedusa.

Siamo più che fiduciosi in quanto la proverbiale professionalità del neo Questore di Agrigento lo ha già anticipato, motivo per il quale siamo sicuri che riusciremo ad instaurare un ottimo rapporto nell’interesse comune del personale e della cittadinanza tutta, convinti, come non mai, che l’equilibrio psico-fisico del personale sia determinante per ottenere un duplice risultato, una Polizia di Stato efficiente e quindi produttiva ed un personale gratificato e sereno.

Auspichiamo in tempi brevi un incontro con i sindacati di polizia per affrontare in tempi brevi alcune tematiche già intraprese con la precedente direzione affinché anche il Questore RICIFARI se ne possa fare autorevole interprete. Queste le dichiarazioni a caldo espresse dai massimi esponenti MP, Segretario Generale Provinciale Alfonso IMBRO’ e dal Segretario Generale Nazionale Antonino ALLETTO.