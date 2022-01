Ha appiccato il fuoco alle strutture in legno della villa comunale? Settantenne davanti al gip

Comparirà stamani, dinanzi al giudice del tribunale di Sciacca, per l'udienza di convalida, il settantenne di Ribera che è indagato per danneggiamento seguito da incendio. Si tratta dell'anziano, fermato nei giorni scorsi dai carabinieri, che avrebbe appiccato l’incendio delle strutture in legno della villa comunale di Ribera.

I carabinieri sarebbero riusciti ad acquisire elementi importanti per chiarire la vicenda anche attraverso gli impianti di videosorveglianza della zona, in piazza Giulio Cesare. Ieri la villa era chiusa, una domenica senza il principale spazio verde per Ribera. Le indagini sono ancora in pieno svolgimento e dovranno chiarire ogni aspetto della vicenda perché all’interno della villa le fiamme sono divampate in due fasi diverse.