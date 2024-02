"In auto con cocaina ed eroina": finiscono nei guai due disoccupati

In auto con cocaina ed eroina. Tre le persone, fra cui una donna, fermate e controllate dai carabinieri che hanno arrestato un trentottenne e segnalato, alla prefettura di Agrigento, un 44enne. Va avanti, molto spesso senza che se ne venga a conoscenza, la "guerra" contro lo spaccio, e il consumo, di stupefacenti in una realtà tanto delicata - per come evidenziato da drammatici episodi di cronaca - qual è Ribera.

Il controllo, uno dei tanti realizzati dai militari dell'Arma della tenenza di Ribera, ha permesso di ritrovare poco meno di 30 grammi di cocaina e una modica quantità - meno di un grammo - di eroina. Ad essere arrestato, in flagranza di reato, è stato il disoccupato trentottenne di Ribera. Come sempre avviene in questo genere di casi, i carabinieri hanno subito proceduto alle perquisizioni domiciliari. A casa della donna non è stato trovato nulla, mentre nell'abitazione del conducente dell'autovettura - il 44enne - è stata trovata una dose di hashish. E per lui è scattata infatti una segnalazione, quale consumatore di stupefacenti, alla prefettura di Agrigento.

L'indagato - l'ipotesi di reato contestata è, naturalmente, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - è stato posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. La "roba" è stata sequestrata e verrà - come procedura esige - sottoposta a controlli su quantità e qualità.