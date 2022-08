Lo spettacolo della notte di Ferragosto era abusivo, denunciato titolare di locale della movida

Avrebbe organizzato, senza avere l’indispensabile licenza, una serata d’intrattenimento – con un spettacolo – all’interno di un locale che si affaccia sul mare. Trentaduenne empedoclino, titolare di quello che è un locale della movida, è stato denunciato, alla Procura, dai carabinieri.

Lo spettacolo-evento, che ha fatto da richiamo per il punto di ritrovo, è stato organizzato nel corso della nottata di Ferragosto. I militari dell’Arma hanno effettuato il controllo proprio durante la notte più lunga dell’estate. Accertato che lo spettacolo in corso fosse stato organizzato senza alcuna licenza da parte della Questura, qualche giorno dopo è stata formalizzata, a carico dell’empedoclino, la denuncia. Sono state elevate anche delle sanzioni amministrative, per diverse migliaia di euro.

Denunce e sanzioni analoghe sono state già fatte, anche nel corso dei mesi precedenti, soprattutto nel Licatese dove i poliziotti hanno scovato più serate danzanti organizzate senza la prescritta autorizzazione di polizia. Controlli a tappeto a tutti i locali della movida delle rioni balneari, anche ad opera dei carabinieri, erano di fatto scontati per la tre giorni di Ferragosto. Ed è proprio in questo contesto, appunto, che è stato “pizzicato” l’evento non autorizzato ma organizzato in un punto di ritrovo sulla spiaggia di Realmonte.

Verifiche ed accertamenti di questo genere andranno, naturalmente, avanti – da parte di tutte le forze dell’ordine – fino a quando non verrà archiviata la stagione estiva 2022. Eventi, spettacoli musicali, serate danzanti devono essere sempre – rigorosamente – autorizzate, e viene rilasciata un’apposita licenza, dalla Questura di Agrigento.