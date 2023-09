Ottantenne picchiato e rapinato: c’è dietro una “banda delle Panda”?

Potrebbe essere collegata a tre furti messi a segno nelle settimane scorse, in diverse zone di Agrigento la violenta rapina perpetrata ieri ai danni di un 83enne favarese. A colpire potrebbero essere infatti sempre gli stessi criminali che sembrano privilegiare le Fiat Panda, anche se ad oggi non ci sono conferme istituzionali in merito.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano, dopo che gli è stata messa davanti agli occhi la pistola (non è escluso che fosse giocattolo ndr.), ha consegnato la vettura e i tre sono fuggiti dopo averlo però malmenato.

Il pensionato ha chiesto aiuto al numero unico d'emergenza, il 112, e la nota di ricerche è stata diramata a tutte le pattuglie di carabinieri e polizia. Dei malviventi, nonostante le ricerche, non è saltata fuori però nessuna traccia.

Dell'attività investigativa si stanno occupando i carabinieri che, nonostante manchino le conferme istituzionali, non è escluso possano aver già verificato, e se dal caso acquisito, la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.