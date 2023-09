Cani avvelenati nella Valle dei Templi: uno è morto, altri in clinica veterinaria: presentata una denuncia

Chi ha agito sapeva dove mettere le mani, ossia come muoversi. Le esche per uccidere Skizzo - e avvelenare gli altri cani - sarebbero state infatti collocate laddove non c'era alcuna copertura da parte degli impianti di videosorveglianza. Il segnale, chiaro, inequivocabile, che chi ha agito conosce, appunto, bene la Valle dei Templi.

Una denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata ai carabinieri. Ma anche la Questura è stata informata per quanto accaduto. Spetterà alle forze dell'ordine - nonostante lo scoramento abbia la meglio almeno fra chi ama gli animali o fa parte dell'associazione "Rifugio Hope", i cui volontari sono accorsi subito per soccorrere l'animale, - provare ad identificare l'autore di un simile gesto.

Tranne che sui social, non ci sono state prese di posizione istituzionali, né da parte del Parco archeologico, né del Comune, per condannare l'uccisione del randagio - né degli altri animali che sono in clinica veterinaria in gravi condizioni - che non dava alcun fastidio. "Non erano animali pericolosi, ma soprattutto erano amati da agrigentini e turisti" - hanno scritto - .